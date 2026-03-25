Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberhausen (ots)

Am Freitag (20.03.) befuhr eine 38-jährige Radfahrerin die Mathildestraße in Oberhausen. Hierbei bemerkte sie ein Fahrzeug hinter sich, das über einen längeren Zeitraum hinter ihr herfuhr. Da der Straßenbereich sehr eng ist, schien ein Überholvorgang nicht ohne weiteres möglich - infolgedessen wurde der Fahrer scheinbar immer ungeduldiger und fuhr immer wieder sehr dicht an die Radfahrerin auf. Schließlich überholte der Fahrer doch, die Frau wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht. Unmittelbar nach dem Unfall boten Passanten sowie Insassen eines weiteren Fahrzeugs ihre Hilfe an.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen des Unfalls um ihre Mithilfe. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Identität des beteiligten Autofahrers geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell