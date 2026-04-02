Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen zum "Car-Freitag": Konsequentes Vorgehen gegen illegales Tuning und Raser

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Oberhausen (ots)

Am Karfreitag (03.04.2026) trifft sich traditionell die Tuningszene zum sogenannten "Car-Freitag". Während Viele den Tag als Start in die Saison nutzen, kommt es erfahrungsgemäß auch zu unnötiger Lärmbelästigung, gefährlichen Fahrmanövern und illegalen Autorennen, die nicht selten auch in Verkehrsunfällen enden. Die Polizei Oberhausen wird rund um diesen Tag mit verstärkter Präsenz im gesamten Stadtgebiet im Einsatz sein. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und Verstöße konsequent zu verfolgen.

Dabei gilt eine klare Null-Toleranz-Strategie: Geschwindigkeitsüberschreitungen, illegales Tuning, unnötiger Lärm sowie riskantes Fahrverhalten werden konsequent geahndet. Illegale Autorennen stellen eine Straftat dar und können mit Freiheitsstrafen, Führerscheinentzug sowie erheblichen Bußgeldern geahndet werden.

Die Kern-Botschaften der Polizei Oberhausen lauten:

- Straßen sind keine Rennstrecken und keine Bühne zur Selbstinszenierung.

- Wer rücksichtslos fährt, gefährdet Menschenleben - und wird zur Rechenschaft gezogen.

- Die Polizei handelt konsequent, einheitlich und mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln.

- Regelverstöße ziehen empfindliche Maßnahmen (u.a. Sicherstellung von Fahrzeug und Führerschein) nach sich.

Autobegeisterung ist willkommen - jedoch nur im Rahmen der geltenden Regeln. Rücksicht, Respekt und Verantwortung sind entscheidend für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Ihre Polizei Oberhausen

#LEBEN

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