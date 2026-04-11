Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und Sportfreunde Siegen am 11.04.2026, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Zuschauer: 3.205 Ergebnis: 3:1

Die Zuschauer, darunter 250 Gästefans, sahen ein unterhaltsames Spiel. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

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