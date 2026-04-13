Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrskontrolle: Von A wie Alkohol bis Z wie Zulassung - alles dabei

Oberhausen (ots)

Hätten wir es uns in diesem Bericht einfach machen wollen, hätten wir vermutlich nur einen kurzen Satz geschrieben: "Die Fahrerin machte alles falsch, was man im Straßenverkehr falsch machen kann." Aber wir machen es uns nicht einfach.

Am späten Freitagabend (10.04.), gegen 23:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Teutoburger Straße eine 36-jährige Autofahrerin durch eine mehr als auffällige Fahrweise auf. Schlangenlinien, grundloses Abbremsen und das zeitweise Befahren der falschen Fahrbahnseite machten eine Kontrolle unausweichlich. Doch damit nicht genug: Trotz eindeutiger Anhaltezeichen setzte die Fahrerin ihre ungewöhnliche Fahrt mit dem Ford Ka fort, bog schließlich ab - allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung - und kam erst auf der Straße "Dreilinden" zum Stillstand.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Liste der Verstöße länger werden sollte:

- Kein Führerschein

- Alkoholisiert unterwegs

- Falsche Kennzeichen

- Fahrzeug außer Betrieb

- Unklare Besitzverhältnisse

Nach Erfassung aller Delikte wurde der Frau schließlich auf der einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Fahrzeug, Kennzeichen und Dokumente wurden sichergestellt, das Auto abgeschleppt. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt informiert.

Immerhin: Trotz der Vielzahl an Verstößen kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

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