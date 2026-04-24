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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Langendamm - 34-Jähriger scheitert mit Fluchtversuch vor Polizei

Langendamm (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen einen 34-jährigen Nienburger u.a. aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoßes gegen das BTMG sowie das Waffengesetz.

Nienburger Einsatzkräfte beabsichtigten den 34-Jährigen am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in Langendamm einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, als dieser mit seinem Audi über mehrere Straßen mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Nachdem er seinen PKW Am Knapsberg anhielt und weglief, konnte er durch die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung in einem Garten an der Gerhart-Hauptmann-Straße gestellt werden.

Aufgrund des Verdachts einer Beeinflussung durch Cannabis wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte falsche Kennzeichen an dem PKW angebracht. Eine Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen infolge Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei einer anschließenden Durchsuchung des PKW wurden neben einem Schlagring auch Substanzen aufgefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um BTM handelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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