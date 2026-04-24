Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 23.04.2026, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz an der Verdener Landstraße in Nienburg.

Zwischen ca. 9.58 und 10.05 Uhr wurde ein auf der Parkfläche abgestellter grauer VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

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