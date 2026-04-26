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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl im Industriegebiet Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) In der Nacht von Donnerstag, den 23.04.2026, auf Freitag, den 24.04.2026, ist es im Rintelner Industriegebiet zu einem Diebstahl von ca. 400 Pfandflaschen aus dem Außenlager eines Getränkemarktes gekommen. Hierbei ist ein Schaden von ca. 100EUR entstanden.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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