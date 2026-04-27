PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Nienstädt (ots)

(Thi) Am Sonntagmittag, 26.04.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer im Bereich der Straße "Tiefes Feld" in Nienstädt gemeldet.

Zeugen hatten beobachtet, dass ein Mann mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl er offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befand sich der 36-jährige Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewegt, weitere Personen befanden sich nicht im Pkw.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 19:00

    POL-STH: Polizeiliches Fazit Schaumburger Regionalschau

    Stadthagen (ots) - Cho / Vom 24.04.-26.04.26 fand auf dem stadthäger Festplatz die Schaumburger Regionalschau statt. Nach polizeilicher Schätzung besuchten insgesamt ca. 60.000 Menschen das Event. An allen Tagen wurde durchgehend eine friedliche und fröhliche Stimmung wahrgenommen. Bei tollem Wetter kam es zu keinerlei bekannten Straftaten. Die Verkehrssituation war, außer einiger "Falschparker", zwar teilweise ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:31

    POL-NI: Diebstahl im Industriegebiet Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) In der Nacht von Donnerstag, den 23.04.2026, auf Freitag, den 24.04.2026, ist es im Rintelner Industriegebiet zu einem Diebstahl von ca. 400 Pfandflaschen aus dem Außenlager eines Getränkemarktes gekommen. Hierbei ist ein Schaden von ca. 100EUR entstanden. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzten. ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:29

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Donnerstag, den 23.04.2026, gegen 13:00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz von der Volksbank im Rintelner Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Anschließend hat sich ein beteiligter Audi in Schwarz unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren