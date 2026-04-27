Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Nienstädt (ots)

(Thi) Am Sonntagmittag, 26.04.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer im Bereich der Straße "Tiefes Feld" in Nienstädt gemeldet.

Zeugen hatten beobachtet, dass ein Mann mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl er offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befand sich der 36-jährige Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewegt, weitere Personen befanden sich nicht im Pkw.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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