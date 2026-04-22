POL-PDLU: Frankenthal - Fahrradstreife unterwegs
Frankenthal (ots)
Am 21.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, führte eine Fahrradstreife hiesiger Inspektion Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei konnten in der Fußgängerzone neun Verstöße wegen verbotswidrigem Befahren, einmal Pkw und 8mal Fahrrad, sowie ein Handyverstoß beim Fahrradfahren festgestellt werden. Im Bereich der Johann-Klein-Straße konnten noch zwei Verstöße wegen Benutzung des Radweges in falscher Richtung festgestellt werden. Insgesamt wurde die Bestreifung durch die Fahrradstreife in der Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen.
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