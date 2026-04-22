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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrradstreife unterwegs

Frankenthal (ots)

Am 21.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, führte eine Fahrradstreife hiesiger Inspektion Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei konnten in der Fußgängerzone neun Verstöße wegen verbotswidrigem Befahren, einmal Pkw und 8mal Fahrrad, sowie ein Handyverstoß beim Fahrradfahren festgestellt werden. Im Bereich der Johann-Klein-Straße konnten noch zwei Verstöße wegen Benutzung des Radweges in falscher Richtung festgestellt werden. Insgesamt wurde die Bestreifung durch die Fahrradstreife in der Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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