Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Sturz in Rodenberg schwer verletzt

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 26.04.2026, kam es gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 53 "Allee" in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige Mann mit seinem Fahrrad die Straße in Fahrtrichtung Bad Nenndorf, als er plötzlich alleinbeteiligt stürzte. Ein aufmerksamer Zeuge leistete unmittelbar Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst.

Der Radfahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wird zudem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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