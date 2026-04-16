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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L320 beim Schloss Homburg in Nümbrecht wurde am späten Donnerstag Nachmittag (16.04.) eine 57-jährige Frau aus Wiehl schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin, aus Richtung Nümbrecht kommend, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sie sich mit ihrem Pkw, welches auf dem Dach liegen blieb. Die schwer verletzte Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die L320 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Mazda der Wiehlerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt wer-den. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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