Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt verurteilten Dieb in Tram fest

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei stellt bei der Einreise ins Bundesgebiet einen 55-Jährigen fest, welcher per Haftbefehl gesucht wird. Nun sitzt er im Gefängnis.

Am Dienstagnachmittag (03.02.2026) kontrollierte die Bundespolizei eine grenzüberschreitende Tram am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der georgische Staatsangehörige wies sich mittels einer Kopie eines georgischen Reisepasses aus. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Gericht den Mann 2018 wegen Diebstahl rechtskräftig verurteilt hatte. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen. Zur Verbüßung der 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund der Verstoße gegen das Aufenthaltsgesetz wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den 55-Jährigen eingeleitet.

