Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya/Bücken - 22-Jährige ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Hoya/Bücken (ots)

(KEM) In der Nacht zu Dienstag, dem 28.04.2026, flüchtete eine 22-jährige Frau aus dem LK Nienburg mit einem Audi vor Einsatzkräften des PK Hoya. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizisten beabsichtigten den Audi gegen 2 Uhr in Bücken zu kontrollieren. Die Fahrzeugführerin beschleunigte daraufhin ihre Geschwindigkeit in Richtung Hoya. Kurz vor dem Kreisel in Hoya touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen Baumschutz sowie eine Mülltonne. Sie setzte ihre Flucht weiter in Richtung Hoyerhagen über die Weserstraße fort. Ihr PKW konnte, nachdem der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging, schließlich ca. 200m entfernt vom Ortseingang Hoya auf einem Feldweg stehend angetroffen werden. Die Frau gab den Einsatzkräften gegenüber an, kurz zuvor einen Wildunfall verursacht zu haben. Die junge Frau als auch ihr 48-jähriger Beifahrer (ebenfalls LK Nienburg) wurden nicht verletzt.

Die junge Frau war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen negativ. Der Audi wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

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