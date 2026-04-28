PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unbekannte entfernen Steine von Trockenmauer

Rinteln (ots)

(KEM) Die Polizei Rinteln ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, nachdem bislang unbekannte Täterschaft in den vergangenen Wochen mehrfach Steine von Trockenmauern an der Pfaueninsel im Blumenwall entfernt hat. Inzwischen wurden bereits so viele Steine entfernt, dass der Weg beginnt abzurutschen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Hang bei Starkregen abrutscht.

Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 09:30

    POL-NI: Wietzen/Holte - Senior kommt von der Fahrbahn ab - LKW kann ausweichen

    Wietzen/Holte (ots) - (KEM) Am Montagabend, den 27.04.2026, ist ein 84-jähriger Nienburger alleinbeteiligt mit seinem Seat an der B214 verunfallt. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann mit seinem PKW die B214 aus Fahrtrichtung Sulingen in Richtung Nienburg, als er kurz hinter der Abzweigung Pennigsehl vermutlich aufgrund Sekundenschlafs auf die ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 09:06

    POL-NI: Hoya/Bücken - 22-Jährige ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

    Hoya/Bücken (ots) - (KEM) In der Nacht zu Dienstag, dem 28.04.2026, flüchtete eine 22-jährige Frau aus dem LK Nienburg mit einem Audi vor Einsatzkräften des PK Hoya. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizisten ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 08:14

    POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am Sonntag, den 26.04.2026, zwischen ca. 12 und 15 Uhr wurde an der Festhalle an der Enzer Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das schwarze Rad mit silbernen Schutzblechen war mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro. Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren