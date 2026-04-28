Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unbekannte entfernen Steine von Trockenmauer

Rinteln (ots)

(KEM) Die Polizei Rinteln ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, nachdem bislang unbekannte Täterschaft in den vergangenen Wochen mehrfach Steine von Trockenmauern an der Pfaueninsel im Blumenwall entfernt hat. Inzwischen wurden bereits so viele Steine entfernt, dass der Weg beginnt abzurutschen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Hang bei Starkregen abrutscht.

Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

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