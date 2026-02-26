Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Alveslohe und Ellerau

Alveslohe (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 25.02.2026, kam es am frühen Abend um 17:04 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ellerauer Straße zwischen den Gemeinden Alveslohe und Ellerau.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Alveslohe und Ellerau sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen mit dem Einsatzstichwort "TH Y (Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr)" alarmiert.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam auf der Ellerauer Straße ein Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab und letztendlich in einem Graben zu stehen. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die verletzte Person durch vorbeikommende Passanten, darunter Einsatzkräfte Freiwilliger Feuerwehren, erstversorgt.

Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde eine Person aus dem verunfallten Fahrzeug schonend gerettet und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da die verletzte Person nicht in ihrem Fahrzeug, entgegen ersten Vermutungen, eingeklemmt war, konnte sie zügig aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Weitere Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle, die Sicherung des Brandschutzes sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterie.

Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten musste die Ellerauer Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Zur Schadenursache, Schadenhöhe oder Personalien betroffener/verletzter Personen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Ellerau Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

