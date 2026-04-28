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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizeiinspektion Rockenhausen
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Rockenhausen (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rockenhausen, dieser umfasst den westlichen Teil des Donnersbergkreises mit den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler, wurden im Jahr 2025 insgesamt 1040 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Das sind 64 Unfälle mehr als im Vorjahr. Unter den Verkehrsunfällen waren 455 Wildunfälle, 19 mehr als im Vorjahr.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist von 81 auf 82 leicht gestiegen, jedoch war die Gesamtzahl der verunglückten Personen leicht rückläufig. Im letzten Jahr wurden zwei Verkehrsteilnehmer durch einen Verkehrsunfall getötet (gleichbleibend wie 2024). Die Anzahl der Schwerverletzten stieg von 16 auf 20 Personen, dagegen sank aber die Anzahl der Leichtverletzten von 82 auf 73 Personen. Unter den verunglückten Personen waren keine Kinder.

Im vergangenen Jahr wurden 153 Verkehrsunfallfluchten polizeilich registriert, 5 weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote lag bei 45,1 Prozent, so dass fast jede zweite Unfallflucht aufgeklärt werden konnte.

In 2025 waren die häufigsten Unfallursachen nicht ausreichender Abstand (190 Unfälle), Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (124 Unfälle), nicht angepasste Geschwindigkeit (76 Unfälle) sowie die Straßenbenutzung (66 Unfälle). Die Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss waren von 15 auf 12 und die Unfälle unter Drogeneinfluss von 6 auf 1 rückläufig. Unfälle unter dem Einfluss von Medikamenten wurden nicht registriert.

Die Verkehrsunfälle mit Beteiligung der sogenannten "Jungen Fahrenden", also der 18- bis 24-jährigen Fahrzeugführer, stiegen von 171 auf 183 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfälle mit Seniorenbeteiligung (65 Jahre und älter) sind von 169 auf 219 Unfälle sehr deutlich gestiegen.

Auch in diesem Jahr sollen gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, Verkehrsschauen an ausgewählten Unfallörtlichkeiten und Unfallhäufungsstellen sowie zielgruppenorientierte Präventionsarbeit dazu beitragen, insbesondere Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Unfallfolgen so weit wie möglich zu reduzieren. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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