Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auetal - Kleinkraftradfahrer kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt
Auetal (ots)
(KEM) Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, ereignete sich an der K65 in Auetal/Rolfshagen ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kleinkraftradfahrer.
Der 22-jährige Stadthäger befuhr die K65, als er in Höhe "Reihe" Hausnr. 28 vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Kraftrad in den Grünstreifen fuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich im Seitengraben.
Der leicht verletzte Mann wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.
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