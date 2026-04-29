Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) Am Montag, den 27.04.2026, zwischen ca. 7.20 und 17.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Grundschule Süd an der Schulstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein geparkter grauer VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug hinten links touchiert und beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

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