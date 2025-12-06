FW Heimbach: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Feuerwehr setzt hydraulisches Rettungsgerät ein

Feuerwehr Heimbach

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Feuerwehr setzt hydraulisches Rettungsgerät ein

Heimbach

Die Feuerwehr Heimbach sowie Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Schwammenaueler Straße am Ortsausgang Hasenfeld alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw mit zwei Personen besetzt von der Fahrbahn ab und prallte in den Straßengraben. Beide Insassen wurden durch den Aufprall verletzt und befanden sich bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst noch im Fahrzeug.

Der Rettungsdienst entschied nach der Sichtung der betroffenen Personen, diese möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu retten.

Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen und Kippen gesichert, der Brandschutz sichergestellt und hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz gebracht. Während die Person auf dem Beifahrersitz unkompliziert gerettet werden konnte, musste auf der Fahrerseite durch die Feuerwehr eine Seitenöffnung geschaffen werden.

Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurden beide Patienten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

