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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Hochwertiges E-Bike entwendet

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 27.04.2026, zwischen ca. 19 und 21.30 Uhr wurde ein E-Bike am Hallenbad in Bad Nenndorf gestohlen.

Das hochwertige E-Mountainbike in weiß/beige des Herstellers Raymon hatte einen Neuwert von knapp 4.000 Euro und war mit einem Schloss gesichert.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rades geben können, sich telefonisch unter 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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