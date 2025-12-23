Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (22.12.2025), gegen 16:40 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand an einem leerstehenden Wohnhaus in der Hilgundstraße (im Bereich der Sandgasse). Der Brand im Bereich eines Fensterrahmens konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er sich ausweitete. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat im Bereich Hilgundstraße/Sandgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell