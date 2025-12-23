Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (17.12.2025), 14 Uhr, und Montag (22.12.2025), 14 Uhr, brachen Unbekannte einen im Heuweg (Höhe Wollstraße) abgestellten Ford Transit auf und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell