Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tierschutzverein leiht der Polizei Chip-Lesegerät

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Bad Nenndorf (ots)

(He.) Der Tierschutzverein Bad Nenndorf/Rodenberg und die Polizei Bad Nenndorf arbeiten künftig noch enger zusammen, um entlaufene Haustiere schneller zu ihren Besitzern zurückzubringen. Möglich macht das ein Chip-Lesegerät, das der Tierschutzverein der örtlichen Polizei ab sofort zeitlich befristet zur Verfügung stellt.

Das handliche Gerät kann die in vielen Haustieren implantierten Mikrochips auslesen. Diese Chips enthalten eine individuelle Identifikationsnummer, die in zentralen Datenbanken registriert ist. Über diese Nummer lassen sich die Halterinnen und Halter schnell ermitteln - vorausgesetzt, die Daten sind aktuell hinterlegt.

Gerade bei Fundtieren zählt oft jede Minute. Bislang mussten aufgegriffene Tiere häufig zunächst in ein Tierheim gebracht oder an entsprechende Stellen weitergeleitet werden, um dort ausgelesen zu werden. Mit dem neuen Lesegerät können die Polizeibeamtinnen und -beamten nun direkt vor Ort prüfen, ob ein Tier gechipt ist, und unmittelbar Kontakt zu den Besitzern aufnehmen.

"Das ist ein großer Gewinn für alle Beteiligten - vor allem für die Tiere", betont eine Sprecherin des Tierschutzvereins. "Je schneller ein Tier wieder nach Hause kommt, desto weniger Stress bedeutet das für Tier und Halter."

Auch bei der Polizei stößt die Unterstützung auf große Zustimmung. Neben dem praktischen Nutzen spare das Gerät wertvolle Zeit im Einsatzalltag und entlaste gleichzeitig Tierheime und ehrenamtliche Helfer.

Der Tierschutzverein hofft, dass durch die Maßnahme auch mehr Tierhalter dazu motiviert werden, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen. Denn nur so kann das System im Ernstfall zuverlässig funktionieren.

Die Kooperation zeigt, wie durch lokale Zusammenarbeit einfache Mittel große Wirkung entfalten können - zum Wohl der Tiere und ihrer Besitzer

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