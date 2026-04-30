Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bei LKW-Fahrer

Rehburg-Loccum (ots)

(KEM) Nach einem Hinweis von einem Zeugen aufgrund von Fahrauffälligkeiten haben Einsatzkräfte der Polizei Stolzenau am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr einen 37-jährigen LKW-Fahrer an der Münchehäger Straße kontrolliert. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, zudem zeigte der Fahrer Ausfallerscheinungen, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt untersagten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der aus Mitteleuropa kommende Mann wieder entlassen.

Laut Angaben des Zeugen soll der LKW-Fahrer mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein. Dabei soll es beinahe zum Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen sowie mit Leitplanken gekommen sein. Einige Fahrzeuge haben auf den Gehweg ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsteilnehmende, die durch den LKW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 in Verbindung zu setzen.

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