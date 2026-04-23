Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Harburg, Fortsetzung beim Ferienpraktikum möglich!

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Landkreis Harburg (ots)

Wie werden Fingerspuren sichtbar gemacht? Was passiert, wenn ich die 110 am Telefon wähle? Wie läuft eine Unfallaufnahme ab? Welche Arbeitsschritte stecken in einem Ermittlungsverfahren? Wie verteidige ich mich, wenn ich plötzlich angegriffen werde? Diese und noch viel mehr Fragen wurden heute auf den Dienststellen in Winsen und in Buchholz beim diesjährigen Zukunftstag beantwortet.

Insgesamt 79 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot, sich heute umfassend über die vielfältigen Tätigkeiten bei der Polizei Niedersachsen zu informieren und ganz praktische Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen zu sammeln.

Für diejenigen, die heute keinen Platz bei der Polizei bekommen haben oder ihre Erfahrungen vertiefen wollen, bietet die Polizeiinspektion Harburg in den Sommer- und Herbstferien erneut die Möglichkeit, dreitägige Praktika zu machen. Die Zeiträume sind 6. bis 8. Juli, 10. bis 12. August sowie 12. bis 14. Oktober. Pro Termin können maximal 15 Plätze vergeben werden.

Wie auch schon in den letzten Jahren, haben die Kolleginnen und Kollegen ein sehr abwechslungsreiches Programm erstellt, um den Teilnehmenden in drei Tagen die Vielfalt des Polizeiberuf näher zu bringen. Zwischen Besuchen auf verschiedenen Dienststellen, dem Kennenlernen der Leitstelle in Lüneburg und der Bereitschaftspolizei gibt es praktische Übungseinheiten. Ebenso stehen Spurensuche und -sicherung auf dem Programm.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die mindestens 15 Jahre alt sind. Anmeldungen können ab sofort an die E-Mail-Adresse auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de geschickt werden. Hierzu sind neben einem aussagekräftigen Motivationsschreiben ein Lebenslauf und Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse beizufügen.

Für Fragen zum Ferienpraktikum steht Polizeihauptkommissarin Katrin Jessen als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Die Telefonnummer ist 04181 2850.

Weitere Informationen zum Einstellungsverfahren und zum Polizeiberuf vermitteln auch die Einstellungsberaterinnen und -berater, die auf den verschiedenen Dienststellen kontaktiert werden können.

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