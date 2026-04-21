Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Prävention vor Ort - Polizei bietet Beratung beim verkaufsoffenen Sonntag an

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Am kommenden Wochenende ist verkaufsoffener Sonntag in Buchholz. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr werden auch Beamte des Präventionsteams der Polizeiinspektion Harburg mit einem Info-Stand in der Buchholz Galerie vertreten sein. Besonders die Themen Taschendiebstahl und Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs stehen dabei im Vordergrund. Natürlich beraten die Kollegen auch zu allen anderen Präventionsthemen.

Der Beauftragte für Kriminalprävention, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass neben der Beratung am Info-Stand auch eine kostenlose, individuelle Beratung zuhause möglich ist. Hierbei werden ganz konkrete Möglichkeiten der Eigentumssicherung erklärt und empfohlen.

Für eine Terminabsprache ist Bünger per Mail unter carsten.buenger@polizei.niedersachen.de oder telefonisch unter 04181 285-108 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell