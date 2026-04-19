Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19.04.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Buchholz ++

- Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte -

Am Samstagabend, 18.04.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es am Gleis 1 des Bahnhofs Buchholz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Fußballanhängern des HSV, die sich auf dem Heimweg vom Derby befanden, und mindestens zwei weiteren Fahrgästen eines Metronom-Zuges.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zuvor sollen die drei Männer bereits eine Bierdose geworfen haben, wodurch eine weitere Person am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde.

Kurz nach Eingang des Notrufs trafen Einsatzkräfte der Polizei am Bahnhof ein und konnten die drei Tatverdächtigen antreffen. Diese versuchten zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Einer der Männer stieß einen Polizeibeamten zurück und ging anschließend bedrohlich auf diesen zu. Der Angriff konnte durch den Einsatz von Pfefferspray abgewehrt werden. Der Mann wurde anschließend fixiert.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, insbesondere die bislang unbekannte Person, die durch die Faustschläge verletzt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 oder bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Bremen unter 0421-162995 zu melden.

- Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs -

Am Samstagmittag wurde im Stadtgebiet Buchholz ein Opelfahrer (31) kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge berauschender Mittel eingeleitet.

- Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl -

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr am Buchholzer Bahnhof ein rotes Mountainbike (Conway) beim Fahrradkäfig auf der nördlichen Seite des Bahnhofes entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

++ Hollenstedt ++

- Einbruch in Seniorenresidenz -

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Professor-Kück-Straße in Hollenstedt zu einem Einbruch in eine Seniorenresidenz.

Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten unter anderem Arzneimittel. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

- BAB 1 / Seevetal-Hittfeld Trunkenheit im Verkehr -

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug mit defekter rückwärtiger Beleuchtung auf der A1, Rtg. Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte zu dem Fahrzeug aufschließen und folgend kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer (58) unter Alkoholeinfluss stand und einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille aufwies. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

++ Winsen ++

- Schwerer Raub in Stelle -

Am Samstagvormittag kam es in Stelle OT Ashausen auf offener Straße zu einem schweren Raubdelikt. Die drei bislang unbekannten Täter fuhren mit einem schwarzen SUV mit mutmaßlich österreichischer Zulassung zur Wohnanschrift des Opfers, wo sie auf die beiden Opfer (männlich 39 Jahre, weiblich 34 Jahre) trafen. Diese standen beim Eintreffen der Täterschaft an ihrem geöffneten PKW. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei dem am Boden liegenden, männlichen Opfer der Schlüssel des PKW entrissen wurde. Die Täterschaft flüchtete mitsamt des hochwertigen weißen Mercedes SUV des Opfers in unbekannte Richtung. Das männliche Opfer erlitt diverse Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Hinweisgebende mögen sich bitte beim PK Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 - 796 0 melden.

- Trunkenheitsfahrt in Salzhausen -

In den späten Samstag Morgenstunden fiel einer Streife ein junger Mann mit seinem E-Scooter auf. Aufgrund der auffälligen Fahrweise und eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens, kontrollierten die Beamten den jungen Mann. Im Rahmen dessen wurde ein Promillewert von 2,26 bei dem Beschuldigten (17) festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell