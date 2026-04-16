Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Prävention auf der Messe

Wenzendorf (ots)

Prävention auf der Messe

Am kommenden Wochenende findet auf dem Hof Oelkers die Messe "Die Haus & Garten WELT" statt. An beiden Tagen ist auch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg mit einem Infostand auf dem Außengelände dabei.

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr stehen die Kollegen für Beratungen, vor allem zum Thema Einbruchschutz, zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Harburg-Land e.V. wird es auch ein vielfältiges Beratungsangebot zu verschiedenen Verkehrsthemen geben.

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