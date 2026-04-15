PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto aus Carport gestohlen ++ Drage - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Buchholz (ots)

Auto aus Carport gestohlen

Am Grenzweg haben Diebe in der Zeit zwischen Montag, 13.4.2026, 11:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr einen weißen Hyundai Tucson gestohlen. Die Täter hatten zunächst die Beleuchtung eines Carports außer Betrieb gesetzt und anschließend den Wagen von dem Privatgrundstück gefahren. Der Schaden wird auf rund 42.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Drage - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Am Dienstag, 14.4.2026, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen 27-jährigen Mann, der mit seinem Auto auf der Schwinder Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle machten die Beamten einen Drogentest mit dem Mann. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Cannabis an. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 10:15

    POL-WL: Taschendiebe waren aktiv ++

    Tostedt und Hollenstedt (ots) - Taschendiebe waren aktiv Am Montag, 13.4.2026, sind zwei Frauen beim Einkaufen bestohlen worden. Gegen 10:30 Uhr traf es eine 84-Jährige, die in Tostedt im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte unterwegs war. Sie hatte ihre Tasche im Einkaufswagen abgelegt. In einem unbeobachteten Moment entnahmen die Täter daraus die Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Der Schaden liegt ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:35

    POL-WL: Auto gestohlen

    Neu Wulmstorf (ots) - In der Nacht zu heute, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, haben Diebe einen weißen BMW X5 XDrive mit M-Paket gestohlen. Der Wagen stand auf einem Privatparkplatz vor einem Reihenhaus am Gerhard-Bachmann-Ring. Der Wert des Autos wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. Kontakt für Medienanfragen: Polizeiinspektion Harburg Polizeihauptkommissar Jan Krüger Telefon: ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:53

    POL-WL: Gewahrsam nach gefährlicher Körperverletzung ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Einbruch in Fahrradgeschäft ++ Drage - Motorradfahrer geriet in Gegenverkehr ++ Rosengarten/A1 - u.w.M.

    Tostedt (ots) - Gewahrsam nach gefährlicher Körperverletzung Am Sonntagabend, 12.04.2026, gegen 22.35 Uhr, wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete gerufen. Nachdem sich ein 40-jähriger Bewohner über die zu laute Musik im Nachbarraum beschwert hatte, haben ein 22-Jähriger und ein 30-Jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren