Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto aus Carport gestohlen ++ Drage - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Buchholz (ots)

Auto aus Carport gestohlen

Am Grenzweg haben Diebe in der Zeit zwischen Montag, 13.4.2026, 11:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr einen weißen Hyundai Tucson gestohlen. Die Täter hatten zunächst die Beleuchtung eines Carports außer Betrieb gesetzt und anschließend den Wagen von dem Privatgrundstück gefahren. Der Schaden wird auf rund 42.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Drage - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Am Dienstag, 14.4.2026, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen 27-jährigen Mann, der mit seinem Auto auf der Schwinder Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle machten die Beamten einen Drogentest mit dem Mann. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Cannabis an. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

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