Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gewahrsam nach gefährlicher Körperverletzung ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Einbruch in Fahrradgeschäft ++ Drage - Motorradfahrer geriet in Gegenverkehr ++ Rosengarten/A1 - u.w.M.

Tostedt (ots)

Gewahrsam nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntagabend, 12.04.2026, gegen 22.35 Uhr, wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete gerufen. Nachdem sich ein 40-jähriger Bewohner über die zu laute Musik im Nachbarraum beschwert hatte, haben ein 22-Jähriger und ein 30-Jähriger gemeinsam auf den 40-Jährigen eingeschlagen und ihn, als er schon am Boden lag, getreten.

Der 40-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Beschuldigten, die bei einem Atemalkoholtest Werte von rund 1,8 und 2,2 Promille erreichten, wurden in Gewahrsam genommen. Ein Arzt entnahm ihnen eine Blutprobe. Die Nacht verbrachten sie die Nacht in der Polizeizelle. Gegen die beiden Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Buchholz/Holm-Seppensen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 05 Uhr, meldeten Anwohner eine offen stehende Eingangstür des Fahrradgeschäftes an der Buchholzer Landstraße. Beamte stellten zahlreiche Hebelmarken und ein durchwühltes Ladengeschäft fest. Die Täter hatten aus dem Verkaufsraum offenbar mehrere Räder sowie Zubehörteile entwendet. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Nach ersten Befragungen hatten Zeugen bereits gegen 03.30 Uhr Geräusche vernommen, diese aber nicht zuordnen können. Gegen 04.20 Uhr waren dann zwei Männer mit einem Kleintransporter, der neben dem Geschäft geparkt hatte, davongefahren.

Weitere Zeugen, die im Bereich der Buchholzer Landstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Drage - Motorradfahrer geriet in Gegenverkehr

Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntag, 12.04.2026, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer war auf der L 217 in Richtung Winsen unterwegs. Gegen 16.20 Uhr geriet er mit seiner Maschine in einer Rechtskurve in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines 59-jährigen Mannes und wurde wieder auf seine Fahrspur geschleudert. Dort erfasste ihn ein nachfolgender 56-jähriger Mann mit seinem Wagen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die L 217 blieb für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Rosengarten/A1 - Betrunken in die Absperrung gefahren

Auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen, kam es gestern, 12.04.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20.25 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW Caddy im Baustellenbereich linksseitig gegen mehrere Warnbaken. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Er erreichte bei eine Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

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