Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmerbrand ++ Wulfsen - Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Tespe - Vorfahrt missachtet

Moisburg (ots)

Zimmerbrand

In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Nindorfer Weg kam es gestern, 09.04.2026, zu einem Zimmerbrand. Gegen 13.50 Uhr meldete ein Zeuge Rauchgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder. Rettungskräfte erreichten wenig später die betreffende Wohnung und begannen sofort mit dem Löschangriff. Personen befanden sich zur Brandausbruchszeit nicht in der Wohnung. Ein Hund konnte nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche im Bereich des Elektroherdes ausgebrochen. Die Polizei hat den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Wulfsen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Heute, 10.04.2026, gegen 02.45 Uhr, fiel Beamten auf der L 234 ein Ford Fiesta mit defekter Beleuchtung auf. Im Bereich Wulfsen stoppten sie den Wagen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Betäubungsmitteleinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tespe - Vorfahrt missachtet

Auf der Elbuferstraße kam es am Donnerstag, 09.04.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11.15 Uhr wollte eine 69-jährige Frau mit ihrem Mercedes von der Lüneburger Straße nach links in die Elbuferstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden, 71-jährigen Mannes, der mit seinem Mercedes auf der Elbuferstraße in Richtung Avendorf unterwegs war. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, an den Autos entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell