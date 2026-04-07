Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrkartenautomat gesprengt ++ Winsen - Knallgeräusche in der Nacht ++ Winsen/Luhdorf - Minibagger gestohlen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Fahrkartenautomat gesprengt

Unbekannte haben am Ostersonntag, 05.04.2026, gegen 00.15 Uhr, auf dem Bahnsteig des Bahnhofs am Rehmendamm einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Einsatzkräfte sicherten den Bahnsteig ab, bis Entschärfer der Bundespolizei den Automaten auf mögliche Reste von Sprengstoffen untersucht hatten. Nach rund drei Stunden konnte der Bereich um den Automaten wieder freigegeben werden.

Nach ersten Erkenntnissen zündeten die Täter einen Feuerwerkskörper im Automaten, dadurch wurde die Front komplett abgerissen und die Technik massiv beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Ob die Täter auch Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen hatten unmittelbar nach dem Knall zwei Personen beobachtet, die vom Automaten in Richtung der Schallschutzwand davongelaufen waren.

Weitere Zeugen, die möglicherweise kurz vor der Tat entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Winsen - Knallgeräusche in der Nacht

In den letzten Wochen wurden der Polizei vereinzelt nächtliche Knallgeräusche aus der Innenstadt, aber auch in Bereichen am Stadtrand gemeldet. Hierbei konnte in einigen Fällen festgestellt werden, dass Personen mit Feuerwerkskörpern hantiert hatten. Es wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Die Polizei konnte im Zuge von Kontrollen zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden identifizieren, die möglicherweise mit der Sprengung eines Mülleimers am 26.03. in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei entsprechenden Beobachtungen möglichst unverzüglich der Notruf gewählt werden sollte, damit die Beamtinnen und Beamten zeitnah Kontrollmaßnahmen durchführen können.

Winsen/Luhdorf - Minibagger gestohlen

Am Osterwochenende haben Diebe einen Minibagger vom Gelände des Golfclubs an der Radbrucher Straße gestohlen. Der Bagger war am Karfreitag, gegen 18 Uhr noch auf dem Gelände gesehen worden. Ostermontag wurde der Diebstahl gemeldet.

Die Spuren deuten darauf hin, dass die Täter den Bagger vom Gelände über einen längeren Weg bis an die Radbrucher Straße gefahren haben, um ihn dort auf einen Anhänger aufzuladen.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

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