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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Update 2 zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6248314

Vahrendorf (ots)

Die durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung des Fötus ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder strafbare Handlungen. Daher werden seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Aus Pietätsgründen bitten wir von weiteren Rückfragen abzusehen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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