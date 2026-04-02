POL-WL: Update 2 zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6248314

Vahrendorf (ots) - Heute gegen 19:30 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei der Fund einer Babyleiche in der Straße Heidbrache in Vahrendorf/ Rosengarten mitgeteilt. Ein Anwohner hatte in einer Restmülltonne einen Fötus gefunden und darauf den Rettungsdienst verständigt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Das genaue Alter des Fötus und ob dieser lebensfähig gewesen ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt ...

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