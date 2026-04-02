POL-WL: Update 2 zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6248314
Vahrendorf (ots)
Die durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung des Fötus ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder strafbare Handlungen. Daher werden seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Aus Pietätsgründen bitten wir von weiteren Rückfragen abzusehen.
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