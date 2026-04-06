Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: ++ Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 12:00 Uhr ++

PI Harburg (ots)

Osterhase aus Pool gerettet

Seevetal/Maschen - Am Karfreitag erreichte die Kollegen von der Polizei Seevetal ein ungewöhnlicher Ostereinsatz. Ein Feldhase sei im Alten Postweg in einen Pool gestürzt und könne sich aus eigener Kraft nicht selbst befreien. In einem günstigen Augenblick konnte das Tier dann durch einen beherzten Griff aus seiner misslichen Lage gerettet und auf einem Feld ausgesetzt werden.

Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle über die Osterfeiertage - Zeugen gesucht!

Stelle - In der Zeit vom 03.04. 18:50 Uhr bis 04.04. 00:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter im Höpmannsweg gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Die Hauseigentümer kehrten noch während der Tatausführung nach Hause zurück. Den Tätern gelang daraufhin die Flucht.

Handeloh - In der Straße Im Gehege stellten Bewohner am Ostersonntag um 15:45 Uhr ebenfalls einen Einbruch in ihr Wohnhaus fest. Unbekannte Täter hatten offensichtlich deren Abwesenheit ab dem Mittag des 04.04 bemerkt und für die Tat genutzt.

Welle - Am Morgen vom Karfreitag versuchte eine weitere Gruppierung in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße einzudringen. Aufmerksame Anwohner bemerkten jedoch das Vorhaben und störten die Täter bei der weiteren Tatausführung. Diese flüchteten daraufhin unerkannt.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Für Hinweise melden Sie sich bitte unter der Nummer: 04181-2850

Buntmetalldiebstahl- Zeugen gesucht!

Tostedt - Im Tatzeitraum vom 02.04, 16:45 Uhr bis 04.04., 19:30 Uhr betraten unbekannte Täter das Gelände eines Energieunternehmens in der Straße Zinnhütte und entwendeten diverse Kupferkabel vom Betriebshof. Die Tat blieb unbeobachtet, sodass die Täter unerkannt flüchten konnten.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach möglichen Zeugen: 04181-2850

Fahren ohne Pflichtversicherung

BAB 7/Seevetal - Am Samstag befuhr der 36-jährige Beschuldigte gegen 12:30 Uhr die BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung mit dem PKW seiner 38-jährigen Ehefrau. Diese saß zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den PKW keine gültige Haftpflichtversicherung vorliegt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer und die Halterin eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

BAB 1/Seevetal - Am Ostersonntag befuhr der 25-jährige Beschuldigte gegen 11:45 Uhr die A1 in Fahrtrichtung Bremen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte einem bestehenden Fahrverbot unterliegt und demnach keine PKW im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Erneute Vandalismusschäden

Salzhausen - Am Donnerstagabend, den 02.04.2026, schlug ein unbekannter Täter zum wiederholten Male die Scheiben zweier Geschäfte im Ortskern von Salzhausen ein. Betroffen waren diesmal eine Bäckerei in der Straße Tangensieck sowie ein Supermarkt in der Straße Alte Baumschule. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise zur Täterschaft geben kann, möge sich bitte bei der Polizeistation Salzhausen unter der Telefonnummer 04172-986610 melden.

Gerätehaus der Feuerwehr aufgebrochen

Egestorf - In dem Zeitraum von Donnerstagabend, den 02.04.2026 bis Samstagmorgen, den 04.04.2026, schlug die bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe des Gerätehauses der Feuerwehr Egestorf ein. Anschließend wurde das Fenster scheinbar geöffnet und die Räumlichkeiten betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Täterschaft flüchtete unerkannt.

Wer Hinweise zur Täterschaft geben kann, möge sich bitte bei der Polizeistation Salzhausen unter der Telefonnummer 04172-986610 melden.

Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Winsen (Luhe)- Am Samstagabend, den 04.04.2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Hamburger Straße in Winsen (Luhe) einen Pkw, bei dessen 79-jährigen Fahrzeugführer erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Körperliche Auseinandersetzung beim Osterfeuer

Drage - Am Samstagabend, den 04.04.2026, kam es beim Osterfeuer in Drage zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einzelnen Besuchern. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung derart, dass es zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen zwei Personengruppen kam. Mindestens zwei Personen wurden hierbei verletzt und mussten mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Beschuldigten eingeleitet.

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