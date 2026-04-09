Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeugdiebstahl ++ Buchholz - Vorläufige Festnahme nach PKW-Aufbruch

Heidenau (ots)

Werkzeugdiebstahl

An der Straße Am Wischhoff haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 8.4.2026, eine Lagerhalle aufgebrochen. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 6:45 Uhr betraten die Täter das Firmengelände und entwendeten aus der Halle eine Rüttelplatte. Aus einem Nebenraum stahlen sie weitere Werkzeuge.

Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Buchholz - Vorläufige Festnahme nach PKW-Aufbruch

Aufmerksame Zeugen meldeten am Mittwoch, 8.4.2026, gegen 17:50 Uhr, dass ihnen auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße ein PKW mit eingeschlagener Scheibe aufgefallen war. Von diesem PKW entfernte sich ein Mann mit Rucksack in Richtung Innenstadt.

Der mutmaßliche Täter konnte wenig später im Rahmen der Fahndung durch Beamte angetroffen werden. Bei ihm fanden sie Beute, die zweifelsfrei dem Fahrzeug zugeordnet werden konnte. Außerdem ließen sich Spuren aus dem Fahrzeug dem Mann zuordnen. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, das Diebesgut später wieder an die Geschädigte ausgehändigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Abend nach Einleitung des Strafverfahrens wieder entlassen.

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