Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl auf Solarfeld - Polizei sucht Zeugen ++ Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl abgebrochen ++ Stelle/Rosenweide - Mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Egestorf/Döhle (ots)

Diebstahl auf Solarfeld - Polizei sucht Zeugen

Am Osterwochenende, in der Zeit zwischen dem 2. und 5.4.2026, sind Diebe in das umzäunte Solarfeld nordwestlich der A7, neben dem Autohof an der Anschlussstelle Evendorf, eingebrochen. Die Täter hatten hierzu auf der an die Evendorfer Straße angrenzenden Seite zwei Zaunelemente herausgetrennt. Anschließend befuhren sie das Gelände und montierten aus dem noch im Bau befindlichen Solarfeld insgesamt 35 Wechselrichter ab. Außerdem stahlen sie aus einem Container Werkzeuge, ein E-Bike sowie rund 600 l Dieselkraftstoff.

Da allein die Wechselrichter pro Stück circa 100 kg wiegen, ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem LKW oder einem größeren Fahrzeug mit Anhänger vor Ort waren, um die Beute abzutransportieren. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt, dürfte aber im sechsstelligen Euro Bereich liegen.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Solarfeldes, insbesondere auf der Südseite an der (Evendorfer Straße) gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl abgebrochen

Am Mittwoch, 8.4.2026, gegen 01:40 Uhr, bemerkte einen Anwohner am Birkenweg eine verdächtige Person auf seiner Überwachungskamera. Der maskierte Mann bewegte sich vor der Haustür auf und ab und hielt dabei eine große Drahtschlinge an seinen Händen. Sofort vermutete der Zeuge, dass der Mann das Funksignal des Autoschlüssels an der Haustür abfangen wollte, um den an der Straße geparkten Wagen zu stehlen. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Der oder die Täter ließen in diesem Moment von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Schulweg. Im Rahmen der Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle/Rosenweide - Mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Am 7.4.2026 wurde die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs zu einem leerstehenden Haus in Rosenweide gerufen. Dort hatten die Eigentümer fremde Gegenstände festgestellt, unter anderem ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete, ein schwarzes Herrensportrad der Marke Trenga, ein schwarzes Herrensportrad der Marke Hercules und ein silbernes Damenrad.

Die Polizei vermutet, dass jemand das Haus als Unterschlupf genutzt und die mutmaßlich gestohlenen Räder dort untergestellt hat. Sie wurden sichergestellt. Bislang konnten die Räder keiner Straftat zugeordnet werden. Es ist aber zu vermuten, dass sie bei Diebstählen im Umfeld um Rosenweide erlangt worden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Stelle unter der Tel.-Nr. 04174 668980 entgegen.

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