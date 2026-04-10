Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gegenstand von Brücke geworfen? Polizei sucht Zeugen

Evendorf/A7 (ots)

Gegenstand von Brücke geworfen? Polizei sucht Zeugen

Heute, 10.04.2026, befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Wagen die A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Als sie gegen 15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Evendorf auf der rechten Fahrspur unter dem Brückenbauwerk durchfuhr, nahm sie eine Bewegung von möglicherweise ein oder zwei Personen auf der Brücke wahr, unmittelbar danach prallte ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Die Scheibe splitterte, wurde aber nicht durchschlagen, sodass die Frau unverletzt blieb. Sie wählte den Notruf und verließ die Autobahn.

Beamte suchten die Brücke an der Anschlussstelle ab, konnten aber keine weiteren Feststellungen machen.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Brücke an der Anschlussstelle Evendorf (L 212) gesehen haben, werden gebeten, die Autobahnpolizei in Maschen unter der Telefonnummer 04105 620-200 zu informieren.

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