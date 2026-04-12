Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Jesteburg - Mehrere Einbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Jesteburg in der Schützenstraße zu zwei Einbrüchen. Die bisher unbekannte Täterschaft gelang jeweils durch Aufhebeln von Fenstern in die Räumlichkeiten des Bauhofs und eines Tabakwarengeschäfts. Mit bisher unbekanntem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten.

Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Seevetal/ Maschen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr wurde in der Straße Schulkamp in Höhe der Einmündung Alte Bahnhofstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der 04105-6200 bei der Polizei in Maschen zu melden.

++ Sangenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 07:50 Uhr wurde durch einen Jogger ein verunfallter Audi Q7 in einem Graben in der Straße Ellerdamm aufgefunden. Der Pkw ist aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und erst im Graben zum Stehen gekommen. Ein Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder Fahrzeuginsassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

++ Obermarschacht - Trunkenheit im Straßenverkehr

Nachdem der Polizei Samstagabend gegen 20:00 Uhr durch Verkehrsteilnehmer ein Pkw gemeldet worden war, der auf der B209 Schlangenlinien fuhr und bereits einen Bordstein touchierte, kontrollierten Beamte der Polizei Winsen den 55-Jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,34 Promille festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++ Tostedt - Brand mit zwei leicht Verletzten und einem tödlich Verletzten

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Weller Straße zu einem Brand in einem Firmengebäude, in dem auch Arbeiter untergebracht waren.

Zwei Bewohner wurden durch Rauch im Gebäude wach und verbrachten daraufhin einen dritten Arbeiter, welcher bereits nicht mehr ansprechbar war, ins Freie. Der 39-Jährige Mann verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort. Die beiden anderen Männer (52 Jahre und 51 Jahre) wurden durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass das Gebäude nicht vollständig ausbrannte. Der Schaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Die Weller Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Ersten Ermittlungen nach könnte eine brennende Kerze in einem der Zimmer das Feuer ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an.

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