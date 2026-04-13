Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Nacht zu heute, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, haben Diebe einen weißen BMW X5 XDrive mit M-Paket gestohlen. Der Wagen stand auf einem Privatparkplatz vor einem Reihenhaus am Gerhard-Bachmann-Ring. Der Wert des Autos wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

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