PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Nacht zu heute, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, haben Diebe einen weißen BMW X5 XDrive mit M-Paket gestohlen. Der Wagen stand auf einem Privatparkplatz vor einem Reihenhaus am Gerhard-Bachmann-Ring. Der Wert des Autos wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren