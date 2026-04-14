Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe waren aktiv ++

Tostedt und Hollenstedt (ots)

Taschendiebe waren aktiv

Am Montag, 13.4.2026, sind zwei Frauen beim Einkaufen bestohlen worden.

Gegen 10:30 Uhr traf es eine 84-Jährige, die in Tostedt im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte unterwegs war. Sie hatte ihre Tasche im Einkaufswagen abgelegt. In einem unbeobachteten Moment entnahmen die Täter daraus die Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Der Schaden liegt bei rund 150 EUR.

Nur rund eine halbe Stunde später traf es eine 90-jährige Frau, die in Hollenstedt im Aldi-Markt an der Straße am Stinnberg eingekaufte. Auch sie hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Die Diebe entwendeten sie komplett. Die Beute hier: Mehrere hundert Euro Bargeld, Papiere und ein Mobiltelefon.

Die Polizei weist erneut darauf hin, Wertsachen niemals unbeobachtet am oder im Einkaufswagen zu deponieren. Sie sollten immer körpernah in Innentaschen der Kleidung mitgeführt werden, sodass kein unbemerkter Zugriff möglich ist.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die auf den Parkplätzen beobachtet worden sind, nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Bendestorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 21-jähriger Mann hat gestern, 13.4.2026, einen Verkehrsunfall auf der Jesteburger Chaussee verursacht. Der Mann war gegen 23:30 Uhr mit seinem Opel Movano von Jesteburg in Richtung Bendestorf unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und fuhr in der Folge quer über die Fahrbahn in den linken Seitenraum. Dort überfuhr er noch zwei Verkehrszeichen und kam an einem Zaun zum Stillstand. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme machte der 21-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann erreichte einen Wert von über 2,7 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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