Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand im Hotelkeller ++ Winsen - Flammen am Doppelhaus ++ Heidenau - Unverschlossene Haustür genutzt und Goldring gestohlen ++ u. w. M.

Asendorf (ots)

Brand im Hotelkeller

In einem Hotel an der Straße Zum Auetal kam es gestern, 15.4.2026, zu einem Brand. Gegen 22:55 Uhr bemerkten Hotelgäste im Bereich der Lobby Rauch, der aus einem Bodengitter aufstieg. Sie wählten den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden mit zahlreichen Kräften zum Einsatzort entsandt. Die meisten der insgesamt 58 Gäste sowie das Personal konnten selbstständig das Hotel verlassen. Einige Gäste wurden von Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Insgesamt 13 Gäste klagten über Atemwegsbeschwerden und wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Personen wurden von der Samtgemeinde im Dorfgemeinschaftshaus Asendorf betreut.

Im Einsatz waren rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei.

Das Feuer war in einem Kellerraum mit technischen Geräten ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand dort löschen. Rauchgase verbreiteten sich im gesamten Erd- und Obergeschoss, so dass das Hotel derzeit nicht bewohnbar ist. Die betroffenen Gäste sind entweder abgereist oder in anderen Unterkünften untergebracht worden.

Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Winsen - Flammen am Doppelhaus

Am Mittwochmorgen, 15.4.2026, gegen 6:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Gartenweg gerufen. Dort hatten Bewohner Rauch und schließlich auch Feuerschein oberhalb der Terrasse eines Doppelhauses festgestellt. Die Flammen breiteten sich im Dachstuhl aus, so dass die Feuerwehr Teile des Daches für die Löscharbeiten abdecken musste. Die Bewohner beider betroffenen Doppelhaushälften konnten sich unverletzt ins Freie begeben.

Die beiden Wohnungen sind aufgrund der Rauchausbreitung und der Brandschäden zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 EUR geschätzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Verfahren zur Ermittlung der Brandursache eingeleitet.

Heidenau - Unverschlossene Haustür genutzt und Goldring gestohlen

An der Everstorfer Straße kam es gestern, 15.4.2026, zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein unbekannter Mann hatte das Haus durch die unverschlossene Haustür betreten, während sich eine Bewohnerin im Garten aufhielt. Der Mann entwendete einen Goldring aus einer Schmuckschatulle und entfernte sich.

Nachbarn hatten ihn gegen 13:45 Uhr auf dem Grundstück bemerkt. Ihnen gegenüber gab er an, Gartenarbeiten anzubieten, und entfernte sich anschließend. Dass es zu einem Diebstahl gekommen war, wurde erst später bemerkt.

Der Unbekannte war circa 40 Jahre alt und etwa 170-180 cm groß. Er hatte eine korpulente Statur und ein rundes Gesicht, trug schwarze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann war mit einer dunklen Weste, mit einem "A" in weißer Schrift darauf, einem hellen Sweatshirt und einer dunklen Basecap bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Tostedt, Tel. 04182 404270.

Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

In der Straße Thees Hoff kam es in der Nacht zu heute zu einem Pkw-Diebstahl. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 07 Uhr haben die Täter einen in einer Grundstückseinfahrt abgestellten, grünen Mazda 2 Hybrid geöffnet und entwendet. Vermutlich manipulierten die Täter das schlüssellose Zugangssystem. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Winsen - Zeuge einer Verkehrsunfallflucht wird gesucht

Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Rathausstraße kam es gestern, 15.4.2026, in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 12:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein auf dem Parkplatz abgestellter VW Passat durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Ein unbekannter Zeuge hatte den Unfall offenbar beobachtet und Angaben zum verursachenden Fahrzeug auf einen Zettel geschrieben. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Winsen zu melden, um eine Aussage zum Unfallhergang zu machen. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

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