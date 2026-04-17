Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Hanstedt - Eingeschlafen und in Vorgarten gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

PKW-Diebstahl

Heute, 17.4.2026, in der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 6:50 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße zu einem Autodiebstahl. Vermutlich durch das Abfangen des Schlüsselsignals öffneten die Täter einen grauen Toyota Yaris Cross, der auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Sie konnten das Fahrzeug unbemerkt davonfahren. Der Schaden wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Besonders Fahrzeuge mit sogenannter Keyless-Komfortschließung sind bei Autodieben beliebt. Durch entsprechende Technik gelingt es den Tätern, das Signal des Schlüssels, welcher häufig im Nahbereich hinter der Hauseingangstür abgelegt ist, von außen zu empfangen und zu verstärken, sodass sich das Auto öffnet und ein Komplize den Motor starten kann.

Um das zu verhindern, gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

- Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten.

- Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Hanstedt - Eingeschlafen und in Vorgarten gefahren

Auf der Harburger Straße kam es am Donnerstag, 16.4.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:00 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem Wagen in Richtung Asendorf unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Wagen geradeaus über die Gegenfahrspur und den Gehweg und kam nach dem Durchfahren einer Gartenhecke an einer Hausecke zum Stehen. Der Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der Mann gab den Beamten gegenüber an, vermutlich während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Zudem zeigte ein Drogentest eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis und Amphetamine an.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der Wagen wurde abgeschleppt.

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