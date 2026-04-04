Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbrecher entwenden Kollekten an der Lukaskirche
Gevelsberg (ots)
Am Karfreitag, den 03.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch an der Kirchengemeinde der Lukaskirche in Gevelsberg, Wittener Straße. Die unbekannten Täter hebelten eine angrenzende Balkontür auf, gelangten hierüber in das Objekt und entwendeten offenbar gezielt zwei Kollekten. Ohne erkannt zu werden, konnten die Täter in unbekannte Richtung entkommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)
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