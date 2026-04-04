POL-EN: Einbrecher entwenden Kollekten an der Lukaskirche

Hattingen (ots) - Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Inhaber eines Firmengebäudes an der Henrichs-Allee in Hattingen auf einen Einbruch aufmerksam. Während sich die Geschädigten zum Tatort begaben, kamen ihnen zwei verdächtige Fahrzeuge entgegen. Die Zeugen konnten ein Fahrzeug noch auf dem Industriegelände zum Anhalten bewegen. Hierbei kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei dem zwei Fahrzeuge und ein ...

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