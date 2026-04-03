Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - 18 Jährige verliert aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw, drei Personen leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 02.04.2026 gegen 19:45 Uhr befuhr die 18 Jährige Bochumerin, mit ihren beiden Freundinnen (17 und 18 Jahre alt) die Ruhrallee in Hattingen. In der dortigen Rechtskurve verlor die 18 Jährige, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihren Pkw. Im weiteren Verlauf kommt sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte den Bordstein und kollidierte einige Meter dahinter mit einem Kohlenwagen. Dieser wurde durch die Wucht gegen einen weiteren Pkw geschoben.

Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen des Verursacherfahrzeugs leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden frontal stark deformiert, sodass diese abgeschleppt werden mussten. (MME)

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