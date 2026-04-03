Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Firmengebäude

Zeugen stellen Täter

Hattingen (ots)

Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Inhaber eines Firmengebäudes an der Henrichs-Allee in Hattingen auf einen Einbruch aufmerksam. Während sich die Geschädigten zum Tatort begaben, kamen ihnen zwei verdächtige Fahrzeuge entgegen. Die Zeugen konnten ein Fahrzeug noch auf dem Industriegelände zum Anhalten bewegen. Hierbei kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei dem zwei Fahrzeuge und ein Stromkasten beschädigt wurden. Das zweite tatverdächtige Fahrzeug wurde von aufmerksamen Zeugen bis auf ein Tankstellengelände in Bochum begleitet. Insgesamt konnten durch die hinzugerufene Polizei drei tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei dem versuchten Einbruch nichts entwendet worden. Dennoch wurden durch die Polizei umfangreiche Maßnahmen getroffen. Insgesamt wurden drei PKW beschlagnahmt, dazu diverses Beweismaterial sichergestellt, Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs, diverser Verkehrsdelikte und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin weisen, wie wichtig Zivilcourage ist. Aber bringen sie sich nicht selbst in Gefahr. Bei verdächtigen Feststellungen rufen sie umgehend den Polizeinotruf über 110 an.(tsc)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell