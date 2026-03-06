Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Veränderter Pass führt zu Einreiseverweigerung

Bad Bellingen (ots)

Trotz entfernter Seiten in seinem Reisepass versuchte ein 30-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Doch den Einsatzkräften blieb dies nicht verborgen.

Diese unerlaubte Veränderung viel am Mittwochabend (04.03.2026) der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) auf, nachdem sie den albanischen Staatsangehörigen aus der Schweiz kommend im Fernreisezug auf Höhe Bad Bellingen kontrollierten. Der Mann händigte seinen albanischen Reisepass aus. Die Überprüfung ergab, dass sich der 30-Jährige bereits seit mehreren Tagen unerlaubt in der Schweiz aufgehalten hatte. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Seiten im Reisepass fehlten. Aus diesem Grund leitete die Bundespolizei gegen den 30-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Veränderns von amtlichen Ausweisen und einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Im Anschluss wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen und an die schweizerischen Behörden übergeben.

