BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter bei Einreiseversuch festgenommen

Basel (ots)

Ein seit zwei Jahren mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Badischen Bahnhof in Basel festgenommen worden. Der Gesuchte versuchte nach Deutschland einzureisen. Nun verbüßt er eine 180-tägige Haftstrafe.

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) im Fernreisezug am Badischen Bahnhof in Basel einen georgischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren. Wegen diverser Diebstahlsdelikte verurteilten deutsche Gerichte den Mann zu Geldstrafen. Der 49-Jährige konnte vor Ort die Geldstrafen nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der 180-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
