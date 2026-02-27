Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Arbeitskollege begleicht Geldstrafe

Weil am Rhein (ots)

Da ein mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang sein Arbeitskollege mit über 1300 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am Donnerstagvormittag (26.02.2026) reiste der ukrainische Staatsangehörige über den Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, zusammen mit einem Arbeitskollegen, nach Deutschland ein. Die durch die Bundespolizei durchgeführte Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ein Gericht den Mann 2023 rechtskräftig wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1361 Euro verurteilte. Der 35-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen. Sein Arbeitskollege sprang jedoch ein und bewahrte den Mann vor der Einlieferung in die Jusztizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell