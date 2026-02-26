Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 6.000 Euro in nicht zahlen und muss in Haft

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am Mittwochmittag (25.02.26) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell