PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 6.000 Euro in nicht zahlen und muss in Haft

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am Mittwochmittag (25.02.26) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 15:15

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschtem Führerschein verhindert

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung endete die Fahrt für einen Mann bei der Einreise nach Deutschland, da er bei der Einreisekontrolle einen gefälschten Führerschein vorlegte. Am späten Dienstagabend (24.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 44-jährigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Zusätzlich ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:45

    BPOLI-WEIL: Seit mehreren Jahren Gesuchter an der Schweizer Grenze festgenommen

    Basel (ots) - Der Versuch eines 34-Jährigen über die Schweizer Grenze einzureisen scheiterte. Nun muss der mit Haftbefehl Gesuchte eine Haftstrafe verbüßen. Am Freitagnachmittag (20.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den italienischen Staatsangehörigen im Fernreisezug am Badischen Bahnhof in Basel. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:40

    BPOLI-WEIL: Töchter der Gesuchten können Haftstrafe abwenden

    Neuenburg (ots) - Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze fasste die Bundespolizei eine mit Haftbefehl gesuchte Frau. Durch die Hilfe der Töchter, entging sie einer Haftstrafe. Am Sonntagnachmittag (22.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die französische Staatsangehörige am Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die in Frankreich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren