PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Gesuchten an Grenzübergang fest

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilten 44-Jährigen Mann stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei fest. Die Haftstrafe konnte abgewandt werden.

Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Neuenburg - Autobahn nach Deutschland ein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte ihn ein Gericht 2024 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Die ausstehende Geldstrafe konnte er vor Ort begleichen und entging somit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:16

    BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarten führen zu Einreiseverbot

    Basel (ots) - Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf. Neben einer Strafanzeige erhielt er ein mehrjähriges Einreiseverbot. Am Mittwochvormittag (25.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den türkischen Staatsangehörigen vor der Einreise nach Deutschland im ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:16

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 6.000 Euro in nicht zahlen und muss in Haft

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe. Am Mittwochmittag (25.02.26) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:15

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschtem Führerschein verhindert

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung endete die Fahrt für einen Mann bei der Einreise nach Deutschland, da er bei der Einreisekontrolle einen gefälschten Führerschein vorlegte. Am späten Dienstagabend (24.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 44-jährigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Zusätzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren